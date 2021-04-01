Артист заявил, что его не смутить негативом

Новый российский сериал "Угрюм-река" вызвал весьма неоднозначную реакцию у телезрителей. Некоторые с радостью наблюдают за работой любимых актеров. Другие, в свою очередь, считают, что кинолента снята бездарно, а создатели фильма сильно переврали оригинальный литературный источник. Впрочем, сыгравший в этом фильме Александр Балуев критические замечания россиян принимает с "распростертыми объятиями".



В киноленте актер исполнил роль безрассудного купца Петра Громова. Герой Балуева ухлестывает за смазливой девицей прямо на глазах у законной супруги. Александр считает, что отлично справился с этой работой. По мнению Балуева, критика только делает телесериал более популярным. Артист напомнил, что не существует фильмов, которые нравятся или не нравятся всем поголовно.

Александр считает, что раз зрители разделились во мнениях, значит, фильм снят, как надо.

"Я очень этому рад", – заявил артист в беседе с изданием "Собеседник".

Балуев также добавил, что лично он доволен получившейся работой и игрой его партнеров по съемкам. Александр даже рассказал, что периодически смотрит сериал по телевизору.

Напомним, недавно артист рассказал о том, как подвергся смертельной опасности на съемках фильма "Му-му". Создание фильма могло закончиться трагедией. Артист чуть не утонул, пытаясь спасти собаку-главного героя.