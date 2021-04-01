"Очень этому рад": Балуев ответил на критику за роль в "Угрюм-реке"

"Очень этому рад": Балуев ответил на критику за роль в "Угрюм-реке"
Александр Балуев. Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артист заявил, что его не смутить негативом

Новый российский сериал "Угрюм-река" вызвал весьма неоднозначную реакцию у телезрителей. Некоторые с радостью наблюдают за работой любимых актеров. Другие, в свою очередь, считают, что кинолента снята бездарно, а создатели фильма сильно переврали оригинальный литературный источник. Впрочем, сыгравший в этом фильме Александр Балуев критические замечания россиян принимает с "распростертыми объятиями".

В киноленте актер исполнил роль безрассудного купца Петра Громова. Герой Балуева ухлестывает за смазливой девицей прямо на глазах у законной супруги. Александр считает, что отлично справился с этой работой. По мнению Балуева, критика только делает телесериал более популярным. Артист напомнил, что не существует фильмов, которые нравятся или не нравятся всем поголовно.

Александр считает, что раз зрители разделились во мнениях, значит, фильм снят, как надо.

"Я очень этому рад", – заявил артист в беседе с изданием "Собеседник".

Балуев также добавил, что лично он доволен получившейся работой и игрой его партнеров по съемкам. Александр даже рассказал, что периодически смотрит сериал по телевизору.

Напомним, недавно артист рассказал о том, как подвергся смертельной опасности на съемках фильма "Му-му". Создание фильма могло закончиться трагедией. Артист чуть не утонул, пытаясь спасти собаку-главного героя.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость180820
Пожаловаться Ответить
Фильм не однозначный. Старый лучше. В новом много отсебятины.
Гость186235
Пожаловаться Ответить
отличный фильм ! хорошие актеры ....
Гость188896
Пожаловаться Ответить
фигня бездарная
1
новости партнеров

Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России

США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе

В США нашли причину "оккупировать" Калининград

Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей