"А точно ли мама Марина?": Кравец впервые показала лицо годовалой дочери

"А точно ли мама Марина?": Кравец впервые показала лицо годовалой дочери
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Поклонники отметили, что девочка - копия отца

В апреле прошлого года Марина Кравец впервые стала мамой. Резидентка Comedy Club не очень любит публично обсуждать свою личную жизнь. Однако накануне артистка решила опубликовать забавное видео, на котором впервые показала свою дочь Веронику. 

На ролике Кравец в компании наследницы и супруга смотрит свое выступление на шоу "Маска". Вся семья увлеченно смотрит номер Солнца, а затем начинают гадать: кто же все-таки скрывается под маской. 

Все внимание поклонников тут же переключилось на малышку Веронику. В комментариях начали обсуждать, на кого похожа дочь Кравец. Большая часть фолловеров пришла к выводу, что наследница – маленькая копия отца. 

"Малышка хорошенькая, на папу похожа", "Папина доченька, будет счастливая", "Чудо чудесное", "Умиляюсь вашей принцессой, копия батяня", "Доча маленькая копия вашего супруга. Дай Бог здоровья и благополучия вашей семье", "Посмотрела на бейбу, думаю, как на маму похож! А потом показали папу, и я думаю, а точно ли мама Марина", 

– написали под видео.

Многие, кстати, отметили, что им очень нравились выступления Солнца. Поклонников восхитило, что Кравец умело сочетает в себе ум, красоту, прекрасное чувство юмора и талант. 

Напомним, что Солнце покинуло "Маску" на прошлой неделе. Выбор членов жюри вызвал негодование зрителей. После этого поклонники передачи потребовали выгнать из передачи Регину Тодоренко и Валерию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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