Казьмина впервые за долгое время опубликовала пост в социальных сетях

В жизни экс-супруги Андрея Аршавина сейчас очень непростой период. Алиса Казьмина борется с аутоиммунным заболеванием, которое серьезно сказалось на ее внешнем виде. Девушка редко обсуждает свое состояние, однако впервые почти за полтора месяца вышла на связь в социальных сетях и даже ответила на вопросы подписчиков.

Казьмина опубликовала фотографию львицы, на фоне которой был написан призыв бояться гнева терпеливых. Больше никаких объяснений Алиса предоставлять не стала.

В комментариях экс-супругу футболиста тут же завалили вопросами о самочувствии. О полном выздоровлении, конечно, говорить пока рано, но Казьмина отметила, что сейчас чувствует себя лучше, хотя некоторая слабость по-прежнему присутствует, пишет "Пятый канал".

"Тяжело пока",

– ответила Казьмина на вопрос подписчицы.

Кстати, фолловеры поинтересовались, не навели ли на Алису порчу. В итоге бывшая жена футболиста призналась, что думала об этом, когда к ней начали липнуть различные тяжелые болезни.

Ранее Алиса публично заявила, что Аршавин – психопат. Девушка раскрыла жуткие подробности расставания с футболистом и призналась, что до сих пор проклинает тот день, когда впервые встретилась с спортсменом.