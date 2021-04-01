"Тяжело пока": экс-жена Аршавина вышла на связь из больницы

"Тяжело пока": экс-жена Аршавина вышла на связь из больницы
Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Казьмина впервые за долгое время опубликовала пост в социальных сетях

В жизни экс-супруги Андрея Аршавина сейчас очень непростой период. Алиса Казьмина борется с аутоиммунным заболеванием, которое серьезно сказалось на ее внешнем виде. Девушка редко обсуждает свое состояние, однако впервые почти за полтора месяца вышла на связь в социальных сетях и даже ответила на вопросы подписчиков. 

Казьмина опубликовала фотографию львицы, на фоне которой был написан призыв бояться гнева терпеливых. Больше никаких объяснений Алиса предоставлять не стала. 

В комментариях экс-супругу футболиста тут же завалили вопросами о самочувствии. О полном выздоровлении, конечно, говорить пока рано, но Казьмина отметила, что сейчас чувствует себя лучше, хотя некоторая слабость по-прежнему присутствует, пишет "Пятый канал"

"Тяжело пока", 

– ответила Казьмина на вопрос подписчицы. 

Кстати, фолловеры поинтересовались, не навели ли на Алису порчу. В итоге бывшая жена футболиста призналась, что думала об этом, когда к ней начали липнуть различные тяжелые болезни. 

Ранее Алиса публично заявила, что Аршавин – психопат. Девушка раскрыла жуткие подробности расставания с футболистом и призналась, что до сих пор проклинает тот день, когда впервые встретилась с спортсменом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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