Некоторые эпизоды своей биографии звезда тщательно скрывала

Вскоре любимица миллионов Анастасия Заворотнюк отпразднует юбилей. 3 апреля знаменитости исполняется 50 лет. Судя по всему, скрытность является общей чертой в ее семействе. Родственники артистки долгое время ничего не говорили о ее страшном заболевании. Сама же Анастасия имеет немало "скелетов шкафу", о которых также не распространяется.

Звезда телесериала "Моя прекрасная няня" трижды была замужем. С первым супругом Олафом Шварцкопфом связана интересная история. По его словам, артистка всегда мечтала жить за границей. Мужчина проживал в Таллине, куда и попытался перевезти Анастасию. Однако Заворотнюк ждал провал, артистка пробовала устроиться в Русский театр за рубежом, но там ей дали от ворот поворот, заявив, что успехи в карьере ей не светят. В итоге паре пришлось вернуться в Россию.

А со вторым супругом бизнесменом Дмитрием Стрюковым звезда разводилась аж два раза. Впрочем, мужчина утверждает, что первый развод был фиктивным. Якобы благодаря этому артистка могла претендовать на квартиру от театра Табакова. При этом супруг сильно любил знаменитость и даже купил ей прибыльный бизнес в Америке. Заворотнюк занималась скупкой квартир на первых этапах строительства, а потом перепродавала их за большие деньги.

Семейная идиллия с предпринимателем завершилась после того, как Анастасия влюбилась в партнера по съемкам в нашумевшем сериале. Она прожила с новым возлюбленным Сергеем Жигуновым в гражданском браке два года. Пара была по-настоящему счастлива, артист одаривал звезду бриллиантами и даже снял в киноленте. Впрочем, их "Код Апокалипсиса" провалился в прокате, напоминает "Комсомольская правда".

Кстати, у звезды были серьезные проблемы с дочерью от Стрюкова. Сейчас Анна выросла и очень трепетно относится к заболевшей матери. Однако, когда девушка была подростком, она серьезно увлекалась аниме и субкультурой. Аня любила наряжаться в черные платья и ошейники. Дошло до того, что девочка перестала ходить в школу – Анастасия серьезно с ней намучилась. Тяжелый период завершился, когда девушке исполнилось 16 лет. Она превратилась в настоящую леди извинилась перед матерью.

Третий супруг Петр Чернышев наконец-то подарил Анастасии настоящее личное счастье. Их роман завязался на проекте "Танцы на льду". Пара поженилась в 2008 году, а сейчас фигурист взял на себя основную ношу по лечению онкобольной возлюбленной.



Заворотнюк была на седьмом небе от счастья и мечтала иметь с любимым мужем общего ребенка. В частности, ради этого она осуществила паломничество в Иерусалим. Там Анастасия истово молилась о рождении малыша. В 2018 году на свет появилась долгожданная Мила. Сейчас же вся семья борется за выздоровления любимой жены и матери.

Интересно, что некоторые родственники Заворотнюк стараются оставаться в тени. Например, племянница Полина нигде не говорит, что ее родная тетя является знаменитой актрисой.

Судьба девушки сложилась трагично. Она осталась сиротой после того, как брат Заворотнюк Святослав и его супруга ушли из жизни.

Полина никогда не пользовалась родством со знаменитостью и всего добивалась сама. Девушка работала на телеканале "Пятница", а позже в небольшой кинокомпании. Полина не общается с прессой и не пускает журналистов в свою жизнь, пишет "Комсомольская правда".