Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
В последнее время в Сети активно обсуждают внешность Ларисы Долиной. Ее фото в "Инстаграм" производят настоящий фурор, ведь на них 65-летняя артистка выглядит очень молодо. Однако сегодня интернет-пользователи пришли в ужас, увидев новый кадр с певицей.
Свежую фотографию в личном микроблоге опубликовал Алексей Глызин. На снимке певец позирует рядом с Долиной и гитаристом Дмитрием Четверговым.
"Всех на фото узнали?" – поинтересовался артист у поклонников.
В глаза бросается то, что на этом фото Лариса Александровна выглядит совсем иначе. Комментаторы пришли к следующему выводу – мол, в данном случае не использовался фотошоп, поэтому внешность Долиной теперь соответствует ее возрасту.
В адрес артистки посыпались колкие замечания, поэтому Глызин поспешил отключить комментарии. Однако СМИ успели распространить новость о шокирующем внешнем виде исполнительницы хита "Вечная любовь".
"Что-то Лариса Долина без фотошопа у Алексея Глызина не айс [не очень хороша – прим. ред.]. Худела-молодела, но против природы не попрешь", - написал Телеграм-канал "НеМалахов".
Также там был опубликован скриншот с некоторыми комментариями пользователей Сети. Одна из подписчиц заступилась за знаменитость, отметив, что старость никого не обойдет стороной.
"Зачем гадости писать, годы идут, всем свойственно стареть – это естественно!" – заявила она.
Ранее Долина стала героиней выпуска шоу "Звезды сошлись". В студии передачи появились дочь и внучка певицы. Поведение родственниц Ларисы Александровны шокировало общественность.
США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе
Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев