Снимок опубликовал коллега певицы по шоу-бизнесу

В последнее время в Сети активно обсуждают внешность Ларисы Долиной. Ее фото в "Инстаграм" производят настоящий фурор, ведь на них 65-летняя артистка выглядит очень молодо. Однако сегодня интернет-пользователи пришли в ужас, увидев новый кадр с певицей.

Свежую фотографию в личном микроблоге опубликовал Алексей Глызин. На снимке певец позирует рядом с Долиной и гитаристом Дмитрием Четверговым.

"Всех на фото узнали?" – поинтересовался артист у поклонников.

В глаза бросается то, что на этом фото Лариса Александровна выглядит совсем иначе. Комментаторы пришли к следующему выводу – мол, в данном случае не использовался фотошоп, поэтому внешность Долиной теперь соответствует ее возрасту.

В адрес артистки посыпались колкие замечания, поэтому Глызин поспешил отключить комментарии. Однако СМИ успели распространить новость о шокирующем внешнем виде исполнительницы хита "Вечная любовь".

"Что-то Лариса Долина без фотошопа у Алексея Глызина не айс [не очень хороша – прим. ред.]. Худела-молодела, но против природы не попрешь", - написал Телеграм-канал "НеМалахов".

Также там был опубликован скриншот с некоторыми комментариями пользователей Сети. Одна из подписчиц заступилась за знаменитость, отметив, что старость никого не обойдет стороной.

"Зачем гадости писать, годы идут, всем свойственно стареть – это естественно!" – заявила она.

Ранее Долина стала героиней выпуска шоу "Звезды сошлись". В студии передачи появились дочь и внучка певицы. Поведение родственниц Ларисы Александровны шокировало общественность.