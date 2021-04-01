Артист был вынужден перебраться в столичную квартиру

Илья Резник откровенно рассказал о том, почему ему пришлось съехать из загородного дома. Там поэт-песенник жил вместе со своей женой Ириной Романовой последние 10 лет.

Примечательно, что этот дом супруги некогда взяли в аренду. Когда у пары начались финансовые сложности, Резник и Романова приняли решение отказаться от имущественного найма.

"Невмоготу платить аренду. Слава Богу, на улице не остались", – отметил Илья Рахмиэлевич.

Артист рассказал, что у них с супругой есть собственная трехкомнатная квартира в Москве. На данный момент автор песен Аллы Пугачевой и его избранница обитают там, передает "Собеседник".

По словам Резника, переезд дался им достаточно тяжело.

"Трудно было выезжать: очень много архива, памятных вещей, которые нужно было перевозить. Слава богу, мы это преодолели", – заявил поэт-песенник.

Илья Рахмиэлевич сообщил, что их домашних животных – две собаки и четыре кошки, пришлось отправить к родителям Ирины Алексеевны. Тесть и теща Резника сейчас живут на даче.

Артист признался – причина финансовых трудностей не связана с пандемией COVID-19. Дело в том, что главным источником дохода семьи являются авторские отчисления. Их знаменитость получает раз в три месяца. Что касается концертной деятельности, то Илья Рахмиэлевич уже не выходит на сцену.

Резник добавил, что иногда его просят написать песню на заказ. Однако вопрос о цене ставит артиста в тупик. Ведь свои композиции он считает "бесценными", так как они существуют долгие годы.