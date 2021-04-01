Избранница Жигунова сделала заявление о несостоявшейся свадьбе

Избранница Жигунова сделала заявление о несостоявшейся свадьбе
Сергей Жигунов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналистка рассказала, что торжество случилось лишь со второго раза

На личной инстаграм-странице новоиспеченная супруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит рассказала о трудностях, через которые пришлось пройти паре. Так, по словам журналистки, свадьба с актером должна была состояться еще в конце прошлого года, однако коронавирус внес коррективы в планы возлюбленных.

Ворожбит, которая, к слову, взяла фамилию звездного супруга, отметила, что торжество они планировали устроить в Ялте. Виктория и Сергей даже связались с местным ЗАГСом и забронировали определенную дату для бракосочетания.

Однако праздник пришлось отменить из-за диагностированного у журналистки и актера коронавируса. Выздоровев, возлюбленные в конечном итоге решили расписаться в одном из московских дворцов бракосочетания.

Напомним, о тайной свадьбе Жигунова и Ворожбит стало известно 27 марта. Сначала звезда "Моей прекрасной няни" и его избранница опубликовали неоднозначные фотографии на своих инстаграм-страницах. Сергей поделился снимком, на котором запечатлена его рука с обручальным кольцом на пальце, а Виктория показала поклонникам фото нежного весеннего букета. При этом никто из них напрямую не говорил о торжестве.

Позже праздничные снимки попали в распоряжение СМИ. Спустя некоторое время по этому поводу высказался сам Жигунов. Артист заявил, что кто-то взломал его личную переписку и обнародовал свадебные кадры. Это не на шутку разозлило знаменитого гардемарина. Знаменитость призвала общественность беречь личные данные. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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