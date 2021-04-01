Миграция в Европу и неудачное возвращение: как сложилась судьба Ветлицкой

Миграция в Европу и неудачное возвращение: как сложилась судьба Ветлицкой
Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда "Миража" пытается вернуть былую популярность

Некогда популярная российская исполнительница Наталья Ветлицкая пользовалась бешеным успехом после своего дебютного выступления в группе "Мираж" – певица снялась в первом клипе музыкального коллектива из трех песен, включая популярную композицию "Музыка нас связала". Тем не менее некоторое время спустя звезда решила отправиться в свободное плавание.

Наталья выстрелила еще раз после выпуска пластинки "Посмотри мне в глаза", которую записала с Игорем Матвиенко и Андреем Зуевым. Ветлицкая стала звучать из каждого российского утюга, благодаря чему обрела уже народную популярность.

Однако позднее звезда мигрировала в Испанию, остановившись в городке Дения. Спустя 14 лет Наталья вернулась домой, в Россию, и в интервью Андрею Малахову призналась, что решила уехать в незнакомую ей страну ради здоровья ребенка. Тогда же звезда сообщила, что намерена выступить на гастролях в России.

Однако Наталья дала лишь пару концертов, а затем вернулась в Испанию. Там она проживает с 15-летней дочкой Ульяной и занимается своим риэлторским бизнесом, сообщает WMJ.

 

 

Ранее по Наталье решил проехаться музыкальный критик Сергей Соседов. Мужчина заявил, что артистке не суждено вновь блистать на отечественной сцене из-за неоправданно завышенной самооценки и отсутствия навыков в работе с людьми. По словам критика, изначально Ветлицкой стоило проработать план по возвращению на сцену, и лишь потом запускать пиар-кампанию. За 14 лет, которые Наталья провела в Испании, формат отечественного шоу-бизнеса претерпел огромные изменения.

Егор МАЛКОВ

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