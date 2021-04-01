Артист лаконично прокомментировал ситуацию

Последний выпуск шоу "Маска" завершился скандалом – из программы ушла Марина Кравец, выступавшая в образе Солнца. Такой поворот событий оставил зрителей в недоумении – многие сочли, что уйти должен был Единорог, но этому помешал Филипп Киркоров. Это событие настолько поразило фанатов, что они продолжают обсуждать это уже который день. Тимур Родригез прокомментировал решение Киркорова выгнать Кравец.

Некоторые поклонники шоу решили, что поп-король оставил Единорога, потому что этот артист – любимец его дочери Аллы-Виктории, чтобы не расстраивать наследницу Киркоров и рассекретил Солнце.

Один из членов жюри Родригез признался, что расстроился уходом Кравец. Он не сразу догадался, кто скрывается под маской, а когда понял, то стал надеяться, что она задержится на проекте куда дольше, ведь выступала артистка прекрасно. На вопрос журналистов "Собеседника", что бы он сказал взбешенным решением Киркорова зрителям, Родригез отвечать подробно отказался.

Артист отметил, что понимает недовольных поклонников.

"Отвечать им не буду, потому что они раздосадованы не моим поведением",

– коротко отрезал Тимур.

Многие интернет-пользователи, считая, что Кравец – лучшая исполнительница в этом сезоне, язвительно призывали отдать победу Единорогу и закрыть шоу, чтобы дочь Киркорова не плакала.

К слову, недовольны зрители и поведением других членов жюри – Валерии и Регины Тодоренко, которые за Солнце не заступились. В Сети даже захотели убрать звезд из передачи. Некоторых возмутило то, что экс-ведущая "Орла и решки" решала судьбу конкурсантов, подбрасывая монету.