Телеведущая не исключает, что упала не просто так

Екатерина Стриженова вышла на связь с поклонниками после серьезного падения в студии программы "Время покажет". Артистка задается вопросом о том, почему так случилось и для чего она сломала руку.

Телеведущая считает, что самое глупое, что с ней случилось за последнее время, – именно этот инцидент. Лишь 1 апреля, в День смеха, она решилась взглянуть на тот роковой момент. Звезда добавила, что ей пишут, что она заслужила проблемы, чего, впрочем, артистка не исключает.

"Вот лежу теперь в больнице и думаю "за что мне все это?"

– вопрошает Стриженова.

Она призвала россиян подумать прежде, чем устраивать розыгрыши в этот день, помня о том, что иногда бывают трагические последствия.

Одной из первых отозвалась на пост Екатерины Стриженой Елена Малышева. Теледоктор подчеркнула, что никакого тайного смысла в падении нет, всему виной – неудобная декорация.

Поклонники в комментариях к посту отметили, что данная ситуация совсем не вызывает смех. Фанаты пожелали Стриженовой скорейшего выздоровления, подчеркнув, что в такой неудобной студии упасть мог кто угодно.

Ранее коллега телеведущей Артем Шейнин в прямом эфире обратился к ней, пожелав поскорее прийти в себя, чем растрогал зрителей. Стриженова неудачно упала 29 марта, ее увезли в больницу прямо из студии. Оказалось, что она сломала руку – артистке потребовалась операция.