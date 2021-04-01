В деле оказался замешан неожиданный персонаж

Пару дней назад Евгений Воскресенский столкнулся с неприятным инцидентом. Из его дома пропали антикварные вещи, примерная стоимость которых составляет полтора миллиона рублей. Актер подозревает в краже трех людей – свою невесту Елену Малышеву, домработницу Татьяну и соседа Алексея.

По словам звезды "Папиных дочек", он лишился картины, написанной художником Владимиром Васиным, копии сахарницы Людовика XIV, а также серебряных очков 19 века.

Чтобы узнать, кто причастен к краже антиквариата, Воскресенский обратился к организаторам шоу "На самом деле". В студию передачи для прохождения полиграфа явились возлюбленная и домработница Евгения.

Малышева отметила, что ей не было смысла воровать уникальные вещи у актера. Ведь в скором времени пара планировала сыграть свадьбу.

"Я живу с прекрасным мужчиной. У нас хорошие отношения. Все и так будет скоро моим", – добавила Елена.

Женщина перевела стрелки на Татьяну. Она рассказала, что ранее из их квартиры пропадали продукты и личные вещи. Так, однажды домработница уехала из дома, и в это самое время Малышева не могла найти своей броши. Когда представительница обслуживающего персонала вернулась, то изделие каким-то чудом обнаружилось.

Чтобы отвести от себя подозрения, Татьяна сообщила, что в день кражи в квартире Воскресенского находился сосед Алексей. Будучи в подвыпившем состоянии, мужчина без разрешения вошел в жилище актера и начал требовать вернуть ему дрель.

Детектор лжи показал, что домработница и невеста Евгения не причастны к ограблению. Однако вскрылся любопытный факт – в квартире артиста также находился сын Малышевой Олег. Вероятно, предположили эксперты программы, молодой человек украл у избранника матери антикварные вещи.