Актриса обещала рассказать о своих планах

Телеканал НТВ сообщил о сенсации. Якобы тяжелобольная Анастасия Заворотнюк рассказала программе "Однажды" о своем здоровье. Более того, журналисты утверждают, что актриса заявила, что у нее все в порядке.

Как говорится на сайте телеканала, часть программы, которая выйдет в четверг ночью будет посвящена 50-летнию звезды "Моей прекрасной няни". 3 апреля артистка отпразднует день рождения. Сама Заворотнюк пообещала рассказать о своих творческих планах через год. В анонсе передачи зрителям показали кадры из прошлых интервью актрисы и ее супруга Петра Чернышева, когда их общая дочь Мила была еще новорожденной.

Как указывает "МК", некоторые поклонники знаменитости полагают, что это может быть розыгрышем телеканала в честь 1 апреля. Возможно, несколько лет назад Анастасия как раз и говорила о своем здоровье и пообещала раскрыть свои творческие планы. Ведь дочь Заворотнюк Анна не раз заявляла о том, что ее семья выбрала тактику не комментировать ситуацию вокруг актрисы. Девушка иногда намекает фанатам о том, что с трудом переживает беду, которая обрушилась на ее семью. Наследница звезды лишь подтверждала, что ее мать тяжело больна. А вот о диагнозе – раке мозга – родственники "моей прекрасной няни" до сих пор официально не говорили.

По последним данным, Заворотнюк находится в своем подмосковном доме, выезжая лишь на процедуры. Соседи актрисы даже утверждают, что она не выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.