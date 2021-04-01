Курс рубля
- Аналитик спрогнозировал курс доллара в апреле
- Россиянам посоветовали продавать доллары и евро
- Курс евро побил отметку в 90 рублей
Телеканал НТВ сообщил о сенсации. Якобы тяжелобольная Анастасия Заворотнюк рассказала программе "Однажды" о своем здоровье. Более того, журналисты утверждают, что актриса заявила, что у нее все в порядке.
Как говорится на сайте телеканала, часть программы, которая выйдет в четверг ночью будет посвящена 50-летнию звезды "Моей прекрасной няни". 3 апреля артистка отпразднует день рождения. Сама Заворотнюк пообещала рассказать о своих творческих планах через год. В анонсе передачи зрителям показали кадры из прошлых интервью актрисы и ее супруга Петра Чернышева, когда их общая дочь Мила была еще новорожденной.
Как указывает "МК", некоторые поклонники знаменитости полагают, что это может быть розыгрышем телеканала в честь 1 апреля. Возможно, несколько лет назад Анастасия как раз и говорила о своем здоровье и пообещала раскрыть свои творческие планы. Ведь дочь Заворотнюк Анна не раз заявляла о том, что ее семья выбрала тактику не комментировать ситуацию вокруг актрисы. Девушка иногда намекает фанатам о том, что с трудом переживает беду, которая обрушилась на ее семью. Наследница звезды лишь подтверждала, что ее мать тяжело больна. А вот о диагнозе – раке мозга – родственники "моей прекрасной няни" до сих пор официально не говорили.
По последним данным, Заворотнюк находится в своем подмосковном доме, выезжая лишь на процедуры. Соседи актрисы даже утверждают, что она не выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Наблюдается повышенная активность иностранного флота, отмечает оператор
Шеф отечественной дипломатии сравнил поведение США с дворовым хулиганом