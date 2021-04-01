Ведущий рассмешил всю студию байкой про советского вождя

Российский телеведущий Андрей Норкин решил развеселить гостей телепередачи "Место встречи". Ведущий рассказал шутку про бывшего главу советского правительства Иосифа Сталина и 1 апреля.

Так, недавний выпуск "Места встречи" Норкин, по старой доброй традиции, решил завершить традиционной минутой юмора. Не исключено, что идея для смешной шутки появилась у журналиста еще с предыдущего выпуска, когда журналист Иван Трушкин, соведущий телепрограммы, решил поднять вопрос о журнале посещений советского вождя. Норкин же решил привязать хохму и ко Дню смеха.

"Сегодня же у нас, все-таки, 1 апреля. Так вот, ежегодно 1 апреля из кабинета Сталина выходило много седых, но зато очень радостных людей", – пошутил ведущий в эфире НТВ.

Как правило, Норкин завершает очередной выпуск "Места встречи" шуткой или байкой. Ведущий руководствуется в этом вопросе самой темой программы. При этом журналист как-то признавался, что специально бороздит для этого просторы Интернета. Нередко Андрею приходится сильно попотеть, чтобы удачно связать шутку с главной темой обсуждения программы.

Для этого журналист прибегает либо к абстрактным формам, либо обобщает понятия. Главные герои его анекдотов – не только вымышленные люди, но и реальные личности.

Не так давно Норкин решил затравить шутку про Путина и главу Минобороны Сергея Шойгу. Ведущий смог поднять настроение присутствующим гостям и экспертам анекдотом про кортик, который сын одного из офицеров, по легенде, умудрился обменять на приглянувшиеся ему наручные часы. Разговор отца семейства с отпрыском Норкин представил как диалог Путина с Шойгу.