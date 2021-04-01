Жертва подмосковного ревнивца Грачева станет мамой в третий раз

Жертва подмосковного ревнивца Грачева станет мамой в третий раз
Фото: pixabay.com
Девушка показала округлившийся живот

Маргарита Грачева, которая стала известна на всю страну в результате трагедии, давно пережила тот факт, что бывший муж в порыве ревности отрубил ей кисти рук. Девушка ведет активную жизнь, а в скором времени вновь испытает радость материнства.

Грачева опубликовала в "Инстаграм" серию семейных фото. На некоторых снимках заметен округлившийся живот девушки. На других она позирует со своим вторым мужем Максимом. В кадр попали и сыновья Маргариты от первого брака – Дмитрий и Данила. 

Грачева отметила, что действительно их семья в скором времени пополнится и это не шутка к 1 апреля. К слову, сегодня ее избранник отмечает день рождения. Подписчики девушки пришли в полный восторг от этой новости. Многие отметили, что россиянка вдохновляет их своей энергией и жизнерадостностью. 

" Это так круто, счастья вам много много", "Маргарита!!! Будьте счастливы! Прекрасные фото и прекрасные вы все!", " Поздравляю! Вы излучаете столько любви и солнца, что этим нужно делиться с миром", "Вы чудесные", – написали фанаты. 

Трагедия с Грачевой случилась в 2017 году. Спустя некоторое время после расставания супруг девушки Дмитрий увез ее в лес и пытался выбить признание в измене. В результате он отрубил ей руки. Надеясь на смягчение приговора, мужчина сам отвез жену в больницу. Дмитрий отправился в места лишения свободы за свой поступок на 14 лет. Маргарита перенесла множество операций и одну из рук смогла сохранить, на второй – у нее бионический протез. В 2019-м она вновь вышла замуж, а также написала книгу о своей истории и стала ведущей программы "Близкие люди" на "России 1". 

Полина ИВАНОВА

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