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Кристина Асмус практически ежедневно публикует на личной инстаграм-странице различные фотографии. Чаще всего на снимках актриса позирует при полном параде – в красивых нарядах и с аккуратным макияжем. Однако в этот раз бывшая супруга Гарика Харламова решила показать себя настоящую.
Асмус сделала фотографию во время пребывания в ванной комнате. В кадре артистка нежится в воде, снимая накопившееся за день напряжение. Она в шутку сделала губы "уточкой", при этом дерзко смотря в камеру. Нетрудно заметить, что на лице знаменитости нет ни капли косметики.
"Да, это я!!! Не пугайтесь", – написала Кристина.
Звезда "Универа" решила посмотреть, сколько "лайков" наберет ее натуральное фото. Ведь обычно интернет-пользователи оценивают те снимки, на которых изображена красивая внешняя обертка.
Поклонники актрисы не повелись на ее провокацию и отметили, что она прекрасна в любом виде.
"Прелесть", "У вас идеальная внешность, можно позавидовать", "Отличная кожа и личико очень милое", "Самоирония достойна уважения)) А вообще, Вы – красотка!" – прокомментировали подписчики.
Некоторые все-таки принялись шутить над Кристиной. Например, один из пользователей Сети сравнил ее лицо с лицом Гарика Харламова. Другой язвительно заметил: "Наконец-то стала понятна причина развода".
Сама Асмус не стала отвечать на негативные комментарии.
Ранее появилась информация о том, что бывшая избранница юмориста заговорила о новом "любовнике".
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