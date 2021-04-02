Актриса еще может появиться в кино

Завтра, 3 апреля, Анастасия Заворотнюк будет отмечать свой юбилей. "Моей прекрасной няне" исполнится 50 лет. Последние два года артистка борется с раком головного мозга. Близкие стараются максимально уберегать актрису от любопытных глаз публики, никак не комментируя слухи о ее состоянии. Однако информацией решил поделиться профессор, который лично наблюдал болезнь знаменитости.

Петр Чумаков рассказал, что у него есть этакий план Б, который семья актрисы решила пока не использовать. Но подчеркнул, что лечилась Заворотнюк в России, поскольку здесь ей смогли предложить рабочие методы, потому что у нее далеко не самая простая онкология.

Прогноз профессора, кстати, весьма положительный. Чумаков не исключает, что в будущем Анастасия даже сможет вернуться в кино. Правда, главную роль она сыграть вряд ли сможет, но в эпизодах сниматься точно сможет.

Также специалист предположил, что встретит свой день рождения в инвалидной каталке, потому что передвигаться Заворотнюк сама не может. Говоря о внешних изменениях, Чумаков отметил, что актриса могла серьезно измениться. Из-за болезни ее лицо могло стать немного одутловатым. Вероятно, это одна из причин, почему семья звезды скрывает ее от публики.

Но, скорее всего, "прекрасная няня" все-таки "будет жить" и даже сохранит свои внешние черты.

"Вернуться к прежнему состоянию, конечно, невозможно. Но с другой стороны, ведь нельзя и помолодеть. Поэтому, что уж тут сокрушаться. Да, она уже довольно долго вне профессии. Считайте, что она просто постарела, вот и все",

– резюмировал профессор в беседе с "Комсомольской правдой".

Ранее Заворотнюк дала комментарий о своем здоровье. По словам СМИ, у актрисы все в порядке.