Сестра раскрыла подробности отношений Бондарчука с молодой женой

Наталья Сергеевна сравнила Паулину с бывшей женой Сергея

Актриса и кинорежиссер Наталья Бондарчук недавно закончила просмотр сериала "Псих", снятого ее сводным братом Федором Бондарчуком. Сценарий написала жена и мать недавно появившегося на свет сына знаменитого российского режиссера.

Наталья поделилась, что изменила свое отношение к Константину Богомолову после сериала. Ее восхитило, как хорошо он сыграл психотерапевта. До этого она считала его бездарностью.

Кроме того, по словам Натальи Бондарчук, в главном герое "Психа" она увидела многие проблемы своего брата, у которого много травм из детства, в том числе непростые отношения с папой. Сестра знаменитого режиссера добавила, что Паулина, написавшая сценарий, очень тонкий психолог, поэтому она нашла возможности помочь любимому избавиться от переживаний. Об этом пишет "Экспресс газета".

Наталья Сергеевна также упомянула личную жизнь Бондарчука. Раньше она была уверена, что ее брат всю жизнь будет с первой женой, что он однолюб. Тем не менее, в последние годы с первой супругой у Федора Бондарчука было все не гладко.

"Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала. А Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький", – добавила сестра кинорежиссера.

Также Наталья Бондарчук очень очень хочет увидеть новорожденного сына брата – Ванечку. Она рассказывает, что из-за пандемии видятся родные редко. Кроме того, Наталья Сергеевна часто занята в поездках. Она поздравила брата с рождением наследника и надеется, что в ближайшее время сможет сама покачать племянника на руках.

Сестра также пожелала Федору Бондарчуку и его жене родить дочку и посоветовала назвать ее Марией. Тогда у них будет двое общих детей, как у нее с мужем Николаем Бурляевым.

Напомним, о рождении сына Бондарчука стало известно 2 марта, когда сама молодая мама решила поведать об этом миру. Никто и не догадывался, что Паулина Андреева носит под сердцем наследника Федора Бондарчука. Актриса с режиссером следовали всем законам конспирации и скрыли интересное положение Паулины.