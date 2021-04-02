Женщины вынесли из дома все, что им приглянулось

Состояние культовой советской артистки Натальи Фатеевой далеко от идеального. Годы берут свое, и 86-летняя знаменитость остро нуждается в помощников по дому. Однако, по словам звезды, ей постоянно попадаются непорядочные люди, которые так и норовят что-нибудь украсть.



Фатеева пожаловалась, что сейчас практически невозможно найти надежных работников, который честно будут исполнять свои функции и не станут вредить клиенту. Звезда культовой киноленты "Три плюс два" рассказала, что ее прикрепили к специальному фонду, который занимается поиском и наймом работников для помощи пожилым и нуждающимся в уходе людям.

"Они находят людей. Но сейчас плохо, все люди – ужасные, отвратительные. Очень тяжело", – сетует звезда в разговоре с журналистами издания "Собеседник".

При этом у Фатеевой фактически нет альтернативы. Артистке приходится мириться с воровками. По словам звезды, выгонять пойманных за руку на краже домработниц не имеет смысла – на их место придут такие же воришки.

Наталья добавила, что домработницы ни в чем себе не отказывают: преступницы выносят из дома звезды все, что им приглянется.

К слову, недавно Фатеева подробно рассказала о состоянии своего здоровья. Сейчас артистка может передвигаться по дому только с помощью костылей. Некоторое время назад у знаменитости была операция по замене тазобедренного сустава.