Женщина готова судиться с оскорбившим ее сыном модельера

Странная ситуация вокруг знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева обрастает новыми подробностями. Недавно его наследник Егор объявил, что звездный отец оказался под влиянием нечистых на руку людей. Он утверждает, что семейство Гарафутдиновых использует Зайцева в своих интересах. Ответить на обвинения решила сама Галина Гарафутдинова. Женщина объявила, что готова судиться с Егором за клевету.



По версии Галины Геннадьевны, цель ее семьи – помочь Зайцеву в тяжелой ситуации. Знаменитость страдает болезнью Паркинсона: ему сложно передвигаться и говорить. Семейство Гарафутдиновых всеми силами поддерживает кутюрье. Они часто проводят время в его особняке, привозят гостинцы и следят за его здоровьем.

Галина Геннадьевна рассказала, что история ее знакомства с Вячеславом Михайловичем насчитывает более 10 лет. Ее сын Тимур написал гимн к шоу "Модный приговор", который раньше вел Зайцев. Также женщина вместе с модельером запустила коллекцию на базе его принтов, пишет "СтарХит".

На этом фоне Гарафутдинова недоумевает, за что на нее ополчился наследник Зайцева. Галина Геннадьевна призывает Егора извиниться или предоставить доказательства его слов, в противном случае она готова разбираться с ним в суде. Женщина не собирается оставлять без реакции клеветнические высказывания звездного наследника.

Впрочем, у Егора совсем другая версия. Он рассказал, что много раз пытался выгнать Гарафутдиновых из дома отца, но тем весьма нравится проводить время в шикарном особняке Зайцева.