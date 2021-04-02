Сябитова готовится к новой пластической операции

Сябитова готовится к новой пластической операции
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда жалеет, что когда-то решилась на изменение внешности

Ведущая популярной российской передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова призналась, что ей надоела силиконовая грудь. По ее словам, импланты доставляют большой дискомфорт.

В интервью с газетой "Собеседник", телеведущая рассказала, что решилась на пластику 9 лет назад. В рамках рекламной кампании операцию телеведущей сделали абсолютно бесплатно. Долгое время довольная Сябитова наслаждалась новой грудью, принимала участие в откровенных фотосессиях и носила соблазнительные купальники на пляжах. Тем не менее, ее эйфория продлилась недолго.

Спустя время, телеведущей стало очень некомфортно с имплантами. Сябитова рассказывает, что она носила только компрессионное белье, поскольку только оно выдерживало тяжелую грудь и не натирало. Одним из самых тяжелых испытаний для знаменитой свахи России стал запрет спать на животе. Сябитовой можно отдыхать лишь лежа на боку или на спине, что очень тяжело для нее.

Из-за постоянного дискомфорта телеведущая приняла решение удалить импланты. Сделает она это ближе к зиме.

"Грудь выглядит гротескно: тело стареет, а грудь стоит – смешно", – иронизирует над собой ведущая", – шутит Сябитова.

Телеведущая предостерегает других женщин от повторения ее ошибок. По ее мнению, операции подобного рода – бессмысленная трата денег.

"Дура была. Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили", – посетовала звезда.

Роза Сябитова – не единственная, кто решил избавиться от силиконовой груди. Российская актриса театра и кино Регина Мянник тоже недавно удалила импланты, потому что начала переживать за свое здоровье. 

Анна АГАБАБОВА

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