"Зубки вставные и парик": Шаляпин удивил народ "постаревшим" видом

"Зубки вставные и парик": Шаляпин удивил народ "постаревшим" видом
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту порекомендовали сделать "уколы красоты"

Прохор Шаляпин решил похвастаться поклонникам своей новой покупкой. Певцу сшили эксклюзивный анорак, который он тут же решил продемонстрировать. Но в результате внимание подписчики обратили не на стильную куртку, а на то, как изменился певец. 

На свежем фото Шаляпин широко улыбается, поэтому все морщинки 37-летнего артиста стали отчетливо видны. Поклонницы выпускника Фабрики звезд внешний вид артиста явно не оценили. 

Кто-то даже предложил Прохору обратиться за помощью к специалистам и сделать уколы красоты. Но и сторонницы естественной красоты нашли во внешности Шаляпина изъяны: подписчицы артиста упрекнули его за вставные зубы и парик. 

"Вы были таким красивым,а сейчас что с лицом? Почему так много морщин", "Ну и морщины...", "Это парик?", "С возрастом все меняется", "Симпотный. Только зачем парик", "Зубки вставные, парик", "Какой старый стал", 

– написали под свежим фото Шаляпина. 

Сам певец старается к столь обидным комментариям относиться с юмором. Он лишь отметил, что ничего необычного в его морщинах нет, потому что людям свойственно стареть. 

Ранее разогрелся скандал. Внучка Людмилы Гурченко пришла на могилу бабушки в компании Шаляпина, чем рассердила не только интернет-пользователей, но и близких актрисы. Наследницу и ее спутника обвинили в желании попиариться на смерти звезды советского кино.

Юлия МИХАЙЛОВА

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