А вот любовницу Королева "простила"

Грандиозный скандал с супружеской неверностью Сергея Глушко-Тарзана получил неожиданную развязку. Напомним, в нашумевшем инциденте участвовали трое: муж Наташи Королевой, его любовница Анастасия Шульженко и Милана Миломанова, которая записала на видео любовные утехи. Как оказалось, расправа грозит не разлучнице, а оператору.



По какой-то причине Королева решила обрушить всю мощь возмездия на Миломанову. Она проходит как обвиняемая по делу о крупной краже драгоценностей, а также созданию порнографического контента. Молодая любовница же числится только свидетельницей.

Миломанова в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" заявила, что не считает себя совсем уж безвинной. Но отправляться за решетку за проделки Шульженко ей совсем не хочется. Милана сообщила, что ей светит 16 лет тюремного срока. При этом, по ее словам, именно Анастасия была организатором и собственно главным действующим лицом в скандальной истории.

Миломанова также добавила, что Шульженко не в первый раз проделывает такой трюк. Однажды она уже слила на телевидение интимный видеоролик со своим бывшим возлюбленным, известным стриптизером. Однако исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила расквитаться именно с Миланой.

"Королева превратила мою жизнь в ад", – сокрушается обвиняемая в преступлениях.

Кстати, недавно стало известно, что муж Королевой пытался продать историю с изменой за два миллиона рублей.

