Телеведущий вспомнил, о чем сатирик просил Бога

Владимир Познер стал гостем нового выпуска шоу "Судьба человека". Журналист вспомнил об истории, которой с ним поделился его друг Михаил Жванецкий.

Телеведущий рассказал о содержании записки, которую писатель оставил у Стены Плача в Иерусалиме. Считается, что послание, оставленое в остатках разрушенного храма, обязательно дойдет до Бога.

Незадолго до своей смерти Жванецкий побывал в Иерусалиме и все же решил оставить свой след в Стене плача. Однако сатирик даже к этому подошел с юмором и поступил в свойственной ему манере. Когда Познер спросил у друга, что же он написал в записке, тот сказал, что оставил там свой номер телефона.

"Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку",

– объяснил телеведущий Борису Корчевникову.

Также журналист признался, что в его жизни есть моменты, о которых он сожалеет.

"Многое хотелось, чтобы не было сделано. Такова жизнь. Мне люди порой говорят, что они ни о чем не сожалеют. Я прямо балдею. Я о многом сожалению",

– добавил Познер, при этом не став уточнять, о каких конкретно событиях он говорит.

Напомним, что Михаил Жванецкий скончался в ноябре прошлого года. Легендарному писателю было 86 лет. Позже друзья сатирика рассказали, что перед смертью он боролся с онкологией.