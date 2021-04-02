Познер рассказал ранее неизвестную остроту Жванецкого

Познер рассказал ранее неизвестную остроту Жванецкого
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущий вспомнил, о чем сатирик просил Бога

Владимир Познер стал гостем нового выпуска шоу "Судьба человека". Журналист вспомнил об истории, которой с ним поделился его друг Михаил Жванецкий. 

Телеведущий рассказал о содержании записки, которую писатель оставил у Стены Плача в Иерусалиме. Считается, что послание, оставленое в остатках разрушенного храма, обязательно дойдет до Бога.

Незадолго до своей смерти Жванецкий побывал в Иерусалиме и все же решил оставить свой след в Стене плача. Однако сатирик даже к этому подошел с юмором и поступил в свойственной ему манере. Когда Познер спросил у друга, что же он написал в записке, тот сказал, что оставил там свой номер телефона. 

"Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку", 

объяснил телеведущий Борису Корчевникову. 

Также журналист признался, что в его жизни есть моменты, о которых он сожалеет. 

"Многое хотелось, чтобы не было сделано. Такова жизнь. Мне люди порой говорят, что они ни о чем не сожалеют. Я прямо балдею. Я о многом сожалению", 

– добавил Познер, при этом не став уточнять, о каких конкретно событиях он говорит. 

Напомним, что Михаил Жванецкий скончался в ноябре прошлого года. Легендарному писателю было 86 лет. Позже друзья сатирика рассказали, что перед смертью он боролся с онкологией. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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