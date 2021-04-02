Телеведущий все еще хранит интригу о поле младенца

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом. Наследника ему подарила дизайнер Екатерина Тулупова Сейчас его возлюбленная находится в клинике с малышом, а счастливый новоиспеченный папа уже думает над именем для своего ребенка. На этот раз вдовец Жанны Фриске решил доверить право выбора своим поклонникам, устроив голосование у себя в "Инстаграме".

Телеведущий предложил фанатам двенадцать различных вариантов, среди которых было имя, которое американский изобретатель Илон Маск дал своему ребенку – X Æ A-12.

Голосование прошло в несколько этапов. Совместными усилиями подписчики в итоге пришли к выводу, что лучшим именем для мальчика будет Матвей. Телеведущий поблагодарил неравнодушных фанатов за участие в таком ответственном событии и заявил, что еще подумает.

Однако пол ребенка до сих пор не известен. Подписчики подумали, что у Шепелева родился сын, так как что на фотографии из родильного дома у младенца пеленки были голубого цвета. Тем не менее, во время финального голосования телеведущий создал настоящую интригу. Помимо имен-фаворитов, там был пункт: "Дурак, у тебя же девочка". Этим телеведущий озадачил фанатов, намекнув, что они поспешили с выводами.

Однако далеко не все спешат разделить с Дмитрием такую радость. Так, отец Жанны Фриске Владимир объявил, что и знать не хочет о переменах в личной жизни телеведущего. Бывший тесть подчеркнул, что ему нет дела до рождения ребенка. Все что его интересует – это возможность общаться с внуком Платоном. Однако Дмитрий всячески этому противостоит.