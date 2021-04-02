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Протесты, которые вспыхнули в Тбилиси в связи с приездом Владимиром Познером в страну, вызвали ажиотаж и в России. Многие знаменитости поддержали журналиста, призвав на время отказаться от полетов в Грузию. Исключением не стал и Иосиф Пригожин.
Продюсер возмутился поведением местных граждан, добавив, что полеты в Грузию могут быть опасны для россиян, поэтому призвал хотя бы на время отказаться от посещения страны, где столь неуважительно отнеслись к пожилому человеку, использовав его как повод для конфронтации.
"Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист",
- призвал Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Музыкальный продюсер также поблагодарил местное правительство и правоохранительные органы за то, что они защитили Познера и "предотвратили катастрофу".
Не обошлось и без нравоучений. Пригожин указал участникам акций протеста на то, что они разрушают экономику своей страны, поскольку россияне любят не только грузинскую кухню, но и грузинский народ, поэтому часто летают в отпуск именно в эту страну.
Но больше всего супруга Валерии возмутило то, что грузины позволили себе такое отношение к пожилому человеку.
"Это просто хамство. У нас на Кавказе принято уважать старших, принято почитать старших. Вы дебилы? Прислушайтесь к взрослым людям и делайте выводы",
– негодует продюсер.
Ранее в Кремле также заявили об опасности поездок в Грузию после случившегося инцидента. Дмитрий Песков указал россиянам на то, что сейчас посещать страну может быть опасно.
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