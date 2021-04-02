Лолиту обвинили в интрижке с известным певцом

Лолиту обвинили в интрижке с известным певцом
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина изменял с Милявской бывшей жене

У нынешней возлюбленной певца Данко Марии Силуяновой в интернете репутация разлучницы. Пользователи сети обвиняют девушку в том, что она увела исполнителя у гражданской жены Натальи Устюменко, которая подарила ему 2 дочек. В беседе с газетой "Собеседник" Силуянова решила закрыть тему и впервые поделилась, с кем на самом деле Данко изменял своей бывшей.

По мнению "разлучницы", все изменщики делятся на 2 типа: одни это делают незаметно, а другие делают это открыто. Причем, у таких мужчин может быть постоянная любовница. Нормальная женщина никогда не смирится с таким предательством, а если и сможет простить, то вскоре отомстит.

У возлюбленной Данко есть маленький сын Руслан от прошлых отношений, которого певец принял, как родного. Отношения с биологическим отцом ребенка Мария прекратила, поскольку не смогла смириться с его изменой.

А вот бывшая супруга Данко, по словам Силуяновой, постоянно прощала ему неверность. Перед появлением 2 ребенка российский исполнитель периодически "ходил налево". Причем она об этом знала, и даже с имела представление с кем.

Силуянова призналась, что разлучницей была популярная певица Лолита Миляковская. Причем это была не разовая интрижка, а роман длинною в год. Однако, у Лолиты и Данко в итоге ничего не вышло, и он вернулся к бывшей жене. И после этого она родила певцу еще одного ребенка. По мнению Силуяновой, Наталья любила Данко не как человека, а как популярного артиста. 

Возлюбленная певца добавляет, что Лолита – не единственная знаменитость, с которой у Данко была связь. Помимо нее была еще телеведущая Дана Борисова. Но она его внешне не привлекала, поэтому у них не сложились отношения. 

Сама же Силуянова рассказывает, что познакомилась с певцом спустя год после разрыва с бывшей женой. Поэтому она не причисляет себя к разлучницам. Девушка также утверждает, что у нее нет никаких меркантильных интересов, поскольку они встретились, когда у него уже не было много денег, и с женой он уже не жил. Поэтому нынешняя возлюбленная возмущается, что тогда никто не осуждал любовниц Данко, а ее саму сейчас постоянно критикуют. 

Напомним, недавно суд обязал Данко выплачивать алименты на детей от предыдущих отношений с Натальей Устюменко. Однако с карты артиста были списаны суммы, в несколько раз превышающие установленную, что не могло не возмутить его нынешнюю избранницу. После этого Мария Силуянова нелестно высказалась о женщинах, рассчитывающих на алименты после расставания.

Анна АГАБАБОВА

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