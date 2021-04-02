Стала известна реакция родных Легкоступовой на данные о причинах смерти певицы

Стала известна реакция родных Легкоступовой на данные о причинах смерти певицы
Валентина Легкоступова. Фото: Evguenii Matveev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Адвокат семейства усомнился в правдивости исследования

Вот уже несколько месяцев семья Валентины Легкоступовой пытается узнать, что же все-таки стало причиной ее смерти. На днях были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы, которые тут же вызвали много вопросов. 

Именитые эксперты пришли к выводу, что певица скончалась полиорганной недостаточности. Причиной этого недуга стало многолетние злоупотребление горячительными напитками. Именно поэтому травма головы для исполнительницы хита "Ягода-малина" стала фатальной. Но адвокат семьи Легкоступовой с таким заключением крайне не согласен. 

Сергей Жорин объяснил, что изначально на экспертизе настаивал вдовец певицы – Юрий Фирсов. Мужчина обвинял врачей, что они плохо оказали его супруге медицинскую помощь. Экспертиза должна была оценить, насколько обвинения яхтсмена правдивы. 

В итоге исследование не нашло никаких нарушений в действиях медиков, зато неожиданно нарисовался хронический алкоголизм. Семью Легкоступовой такое заключение возмутило, поэтому не исключено, что в ближайшее время будет проведена повторная экспертиза. 

"Мы уже направили запрос в Администрацию Ялты, где работала Валентина Легкоступова. Она регулярно проходила медицинские осмотры, никогда не стола на учете в наркодиспансере. Кроме того, есть свидетели, которые готовы подтвердить, что она не употребляла спиртное даже на собственной свадьбе", 

отрезал Жорин в беседе с "Комсомольской правдой".

При этом дочь артистки продолжает настаивать на том, что знаменитость погибла по вине Фирсова.

Сам яхтсмен, похоже, устал от односторонних обвинений и безуспешных попыток наладить отношения с наследниками своей покойной жены, поэтому намерен привлечь Анэтту Бриль к ответственности за хищение его документов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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