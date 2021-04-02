Артиста обвиняют в нарушении порядка пересечения границы

Гастроли стендапера Ивана Абрамова, намеченные на май в некоторых городах Украины под угрозой срыва. Власти Украины намерены запретить артисту въезд на территорию государства. Причина такая же, как у всех "обвиненных" ранее российских звезд – выступление на Крымском полуострове.

Лидер команды квнщиков "Парапапарам" наметил концерты в Киеве, Харькове, Одессе, и Днепре. СБ Украины не одобрила намерения артиста. Представительство президента Украины в Крыму СБУ и Госпогранслужбу проверить и вынести вердикт в отношении стендап-комика. Об этом сообщают РИА "Новости. Крым" со ссылкой на ведомство.

Абрамову грозит заперт на въезд в страну из-за его выступления в Симферополе 2 года назад. Комика обвиняют якобы в нарушении действующего закона и порядка пересечения границы.

Данная ситуация доказывает, что Украина до сих пор не может смириться полностью легальным присоединением Крыма к России после народного голосования в 2014 г, пишет РИА ФАН.

Впрочем, заявления такого рода со стороны Украины уже давно не новость. Иван Абрамов – далеко не единственный представитель России, кому хотят запретить въезд в Украину. Напомним, недавно власти Незалежной завели дело против 23 российских артистов, давших концерт в честь Крымского моста.

Среди новоиспеченных "преступников" оказались многие популярные певцы и актеры. Среди них Григорий Лепс, Олег Газманов, Пелагея, Валерия.