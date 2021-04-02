Артистка решила поделиться самыми глубокими переживаниями

Знаменитая актриса Юлия Высоцкая редко разговаривает на тему личной жизни. Ведущая популярного кулинарного шоу предпочитает говорить с журналистами о творчестве и кинематографе. Однако в последнем интервью знаменитость поделилась сокровенными событиями своей жизни. Оказалось, что венчание с супругом Андреем Кончаловским оставило неизгладимые впечатления в ее сердце.



Священный обряд между артисткой Юлией Высоцкой и режиссером Андреем Кончаловским был проведен два года назад, 20 января. Тогда влюбленные отмечали 20 лет счастливого законного брака. В эфире телепередачи "Скажи Гордеевой", опубликованной на ютуб-канале "Meduza Originals", артистка призналась, что это событие было незабываемым.

Влюбленные провели два дня во Пскове. Высоцкая вспоминает, что там было "очень красиво". Эмоции, которые знаменитость пережила за этот период, по словам Юлии, сделали ее "чуть-чуть лучше". Артистка рада, что таинство произошло в древнем городе Пскове. Однако она уверена, что в любом месте была бы счастлива обвенчаться с любимым супругом.

"Я никогда не забуду эти два дня", – признается звезда.

Напомним, артистка познакомилась со своим мужем, знаменитым режиссером, четверть века назад на фестивале "Кинотавр". Чувства влюбленных развивались стремительно. Спустя некоторое время они сыграли свадьбу. В звездном семействе родились дочь Мария и сын Петр. Напомним, наследница знаменитостей после страшной аварии много лет находится в коме.

К слову, недавно стало известно, что требовательного режиссера перестала устраивать постаревшая возлюбленная. Кончаловский в будущем подумывает лишить супругу некоторых ролей. При этом сейчас Юлия снимается практически во всех кинокартинах мужа.