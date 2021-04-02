Певица нехотя поздравила бывшего коллегу с праздником

Сегодня, 2 апреля, свой день рождения празднует Иосиф Пригожин. Продюсеру исполнилось 52 года. В честь данного события некоторые представители российского шоу-бизнеса высказались об имениннике. В их числе оказалась и Татьяна Буланова.

Стоит отметить, что певица без особого энтузиазма заговорила о продюсере. Буланова намекнула на темное прошлое Пригожина.

"То, что я знаю, а знаю я его с 1990 года, не хочу говорить", - отметила она.

Можно предположить, что артистка намекнула на темное прошлое супруга Валерии. Однако Буланова не стала объяснять, что конкретно она имеет в виду.

Примечательно, что певица и продюсер познакомились как раз в 1990-х годах. Спустя некоторое время они начали работать вместе. Иосиф Игоревич организовывал первые сольные концерты исполнительницы хита Ясный мой свет, передает РИА ФАН.

Но однажды пути Пригожина и Булановой разошлись. Ходили слухи, что черная кошка между ними пробежала из-за финансового недопонимания. Конфликт удалось урегулировать, но вполне возможно, что какие-то претензии остались.

Несмотря на возможные обиды, Татьяна Ивановна все-таки адресовала продюсеру пару поздравительных слов. Знаменитость пожелала бывшему коллеге оставаться здоровым и не испытывать дефицита счастья.

Ранее Пригожин высказался об инциденте, который недавно произошел с приехавшим в Грузию Владимиром Познером. Муж певицы Валерии осудил граждан страны, которые устроили настоящие акции протеста после появления в их краях журналиста.