Мужчина считает, что наследник модельера всегда предвзято относится к его друзьям

Музыкант Тимур Гарафутдинов, который является приятелем звездного модельера и дизайнера Вячеслава Зайцева, ответил на обвинения сына ведущего Егора. Последний утверждает, что рэпер со своей семьей пытается обокрасть знаменитого художника, а также набрать себе популярность в Сети.

Сам Егор ранее заявил, что семья Гарафутдиновых является "упырями", которые пытаются ограбить отца. Мужчина также утверждает, что выгнал их из семейного дома моды, который возглавил пару лет назад.

Тимур рассказал, что познакомился с Зайцевым-старшим еще 14 лет назад, когда ему довелось поучаствовать в "Модном приговоре" – стилисты Первого канала преображали его маму. С тех пор их дружба и продолжается. Дизайнер даже успел сняться в видеоклипе молодого артиста.

Гарафутдинов также сообщил, что в настоящее время Зайцев не очень хорошо себя чувствует – сказывается возраст. Однако модельер остается в здравом уме. Громкие слова Егора, считает музыкант, стали выражением его "негатива". Рэпер уверен, что наследник в очередной раз приревновал отца к его близкому кругу.

"На последней встрече с Вячеславом Михайловичем я спросил, нужна ли ему помощь. Он говорит, что хочет поговорить с Егором, потому что тот не берет трубку", – рассказал Гарафутдинов в интервью РЕН ТВ.

Глава семейства Галина Гарафутдинова заявила недавно, что ее семья преследует лишь одну цель в отношении Зайцева – помочь знаменитости. Дело в том, утверждает женщина, что звездный модельер страдает болезнью Паркинсона, из-за чего с трудом передвигается. А Галина старается оказывать ведущему посильную помощь, нередко поддерживая его своим присутствием.