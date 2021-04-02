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Накануне на личной инстаграм-странице Игорь Крутой поделился с поклонниками радостной новостью. Дочь композитора, 17-летнюю Александру, приняли в один из американских университетов.
Напомним, Александра появилась в браке Игоря и Ольги. Супруги сыграли свадьбу в далеком 1995 году. Примечательно, что Игорь Яковлевич удочерил наследницу жены Викторию, которую она родила в предыдущих отношениях.
На данный момент супруга композитора и дети живут в США. Сам музыкант не может переехать в Америку из-за работы в России. Однако при первой возможности он собирает вещи и едет к семье.
При этом Игорь Яковлевич не переживает за дочерей, так как они, по его мнению, находятся в надежных руках супруги.
"Оля, как истинная мать, дрожит над ними всеми, воспитывая достаточно строго, но справедливо", – рассказал как-то артист в своем микроблоге.
Стоит отметить, что Александра крайне редко бывает в России. Это связано с напряженным учебным графиком наследницы звезды. Но, несмотря на разлуку, Крутой невероятно рад за дочь, ведь она смогла поступить в престижный вуз.
"Сегодня у всех нас Праздник – Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась!" – написал Игорь Яковлевич.
Звездной семье пришлось сильно понервничать, ожидая вердикта от учебного заведения. По словам музыканта, он так не переживал даже во время поступления в консерваторию.
Пока что неизвестно, какую специальность будет осваивать 17-летняя красавица.
Ранее Ксения Собчак публично раскритиковала Крутого.
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