Наследница является настоящей гордостью артиста

Накануне на личной инстаграм-странице Игорь Крутой поделился с поклонниками радостной новостью. Дочь композитора, 17-летнюю Александру, приняли в один из американских университетов.

Напомним, Александра появилась в браке Игоря и Ольги. Супруги сыграли свадьбу в далеком 1995 году. Примечательно, что Игорь Яковлевич удочерил наследницу жены Викторию, которую она родила в предыдущих отношениях.

На данный момент супруга композитора и дети живут в США. Сам музыкант не может переехать в Америку из-за работы в России. Однако при первой возможности он собирает вещи и едет к семье.

При этом Игорь Яковлевич не переживает за дочерей, так как они, по его мнению, находятся в надежных руках супруги.

"Оля, как истинная мать, дрожит над ними всеми, воспитывая достаточно строго, но справедливо", – рассказал как-то артист в своем микроблоге.

Стоит отметить, что Александра крайне редко бывает в России. Это связано с напряженным учебным графиком наследницы звезды. Но, несмотря на разлуку, Крутой невероятно рад за дочь, ведь она смогла поступить в престижный вуз.

"Сегодня у всех нас Праздник – Сашенька стала студенткой университета Майами, мечта всей нашей семьи сбылась!" – написал Игорь Яковлевич.

Звездной семье пришлось сильно понервничать, ожидая вердикта от учебного заведения. По словам музыканта, он так не переживал даже во время поступления в консерваторию.

Пока что неизвестно, какую специальность будет осваивать 17-летняя красавица.

Ранее Ксения Собчак публично раскритиковала Крутого.