Конфликт можно считать исчерпанным

Стало известно о том, что столичный суд отклонил иск, который Первый канал направил к Максиму Сурайкину, Сергею Соседову и Станиславу Садальскому.

Напомним, причина подобного действия со стороны руководства телеканала кроется в том, что некоторое время назад госдеятель, журналист и артист обвинили жюри проекта "Голос" в необъективности.

Все началось с того, что на музыкальное шоу пришла Александра Будникова – дочь ведущего Первого канала Романа Будникова. К 18-летней девушке во время этапа слепых прослушиваний повернулись все члены жюри.

Некоторое время назад на личной инстаграм-странице Садальский заявил, что повернуться к Александре якобы попросил руководитель Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта. Таким образом, шоу обвинили в подсуживании.

"Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи", – высказался юморист.

Позицию Станислава Юрьевича поддержали также Сурайкин и Соседов. Это разозлило представителей "Первого", и они обратились в суд. Таким образом руководство канала попыталось защитить репутацию проекта.

Однако, по сообщению Телеграм-канала Mash, в какой-то момент все трое отказались от своих резких заявлений. Они акцентировали внимание на том, что сказанное ими было личным и оценочным мнением.

В конечном итоге суд учел оправдания мужчин и отклонил иск.

Ранее появилась информация, что Садальский раскритиковал проект "Маска".