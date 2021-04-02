Познер объяснил причину ухода от второй жены к молодой любовнице

Познер объяснил причину ухода от второй жены к молодой любовнице
Владимир Познер. Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Третья по счету избранница стала для журналиста свежим глотком воздуха

Владимир Познер стал новым героем передачи "Судьба человека". Телеведущий откровенно рассказал о том, почему он развелся со второй супругой Екатериной Орловой после 36 лет брака.

По словам Познера, последнее время перед разрывом семья переживала крайне непростые времена.

"Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности", – отметил Владимир Владимирович.

Журналист не знал, что ему делать в сложившейся ситуации. Познер уж было опустил руки, но неожиданно в его жизни произошла судьбоносная встреча.

Когда телеведущий находился на совещании по вопросам ВИЧ, он увидел симпатичную женщину. Как позже выяснилось, это была Надежда Соловьева.

Спустя некоторое время между Познером и Соловьевой закрутился роман. Примечательно, что любовница была младше журналиста на 21 год.

В какой-то момент Владимир Владимирович понял – скрывать новые отношения от супруги больше нет смысла. Он набрался смелости и рассказал все Орловой. Как вспомнила знаменитость в беседе с Борисом Корчевниковым, Екатерина Михайловна "плохо приняла его слова".

"Думаю, что если бы не встретил Надежду, то меня не было сегодня. Я устал от жизни до встречи с ней", – добавил Познер.

В 2005 году он развелся со второй супругой и спустя три года женился на Соловьевой. Общих детей у пары нет.

Ранее Иосиф Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию после инцидента с Познером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Уже пора подумать о чем-то другом, сам много о чем рассуждает, а все туда же...Смешно..
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