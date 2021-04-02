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Конфликт между Виктором Дробышем и Настасьей Самбурской продолжает обрастать новыми неожиданными подробностями. Униженная артистка решила раскрыть настоящую сущность композитора.
Так, недавно стало известно о том, что продюсер выставил звезде "Универа" счет на 12 миллионов рублей. Якобы эти деньги были потрачены на продвижение актрисы. Самбурская показала, какие именно услуги привели Дробыша к убыткам.
Настасья опубликовала в разделе "сторис" фотографию счета. Надпись гласит, что в документе отражены "расходы по проекту Самбурской по состоянию на 1 июня 2020 года".
Судя по снимку, за предоставление артистке услуг связи и Интернета Виктор Яковлевич отдал более одного миллиона рублей. Аренда офиса и парковка обошлись продюсеру в более чем три миллиона рублей.
"Вот посмотрите, какой Виктор Яковлевич благородный человек!" – с сарказмом отметила Самбурская.
В одном из "сторис" звезда "Универа" набросилась на Дробыша с обвинениями. Она рассказала, что у них была определенная договоренность – продюсер не должен был публично поливать бывшую подопечную грязью, а также затрагивать тему их конфликта в интервью.
Примечательно, что композитор не выполнил своих обещаний. Несколько дней назад он стал гостем Ютуб-шоу "Алена, блин!", где откровенно высказался о сложившейся ситуации.
Самбурская заявила – пришло ее время раскрыть настоящую сущность Дробыша.
"Пусть знают, как вы в своем так называемом продюсерском центре хороните талантливых людей и не только! Как вы девочек заставляете ходить на клипы побираться", – сообщила она.
В конечном итоге Настасья назвала Дробыша "завистливым и мелочным человеком".
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