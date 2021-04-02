Караулова прояснила слухи о ссоре с Бузовой из-за неприятного инцидента в прямом эфире

Караулова прояснила слухи о ссоре с Бузовой из-за неприятного инцидента в прямом эфире
Юлианна Караулова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Из-за одного момента исполнительница хита "Ты не такой" страдала некоторое время

Юлианна Караулова вспомнила о ссоре с Ольгой Бузовой, которая произошла три года назад. Рассказ певицы прозвучал в эфире шоу на "Русском радио".

Напомним, во время церемонии награждения премии Ru.TV Бузова вышла на сцену и начала делиться своими эмоциями со зрителями. Караулова, которая была ведущей, аккуратно намекнула на то, что Ольге пора закругляться. Дело в том, что речь телеведущей сильно затянулась.

"Я еще не закончила", – заявила звезда "Дома-2".

После этого случая Бузова затаила обиду на Караулову. Что касается исполнительницы хита "Ты не такой", то она столкнулась с неприятными последствиями конфликта с Ольгой.

"После этого армия ее поклонников с гневом обрушилась на мой Instagram", – рассказала артистка.

Юлианна объяснила, почему ей пришлось перебить коллегу по шоу-бизнесу. Так, по ее словам, ведущие церемонии немного выбивались из прямого эфира, поэтому важно было скорректировать отведенное на звезд время.

В итоге именно Караулову попросили прервать речь Бузовой, что она и сделала, передает "СтарХит".

Спустя некоторое время певицам удалось наладить отношения. Юлианна уже не обижается на то, что в тот момент Ольга бросила ее в беде.

"На меня была организована атака ботов... Правда, Ольга меня никак не защитила", – добавила она. 

Ранее стало известно о том, что живое выступление Бузовой насмешило публику. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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