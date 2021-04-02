Шеф-повар Ивлев похвастался интимной жизнью с молодой супругой

Шеф-повар Ивлев похвастался интимной жизнью с молодой супругой
Константин Ивлев. Фото: www.instagram.com/ ivlevchef
Телеведущий признался, что их с женой отношения очень гармоничны

В феврале этого года звезда телеканала "Пятница" Константин Ивлев женился на Валерии Куденковой. Телеведущий вместе со своей избранницей стал новым героем "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. В эфире проекта шеф-повар рассказал, как обстоят дела с их интимной жизнью.

Ивлев сдал генетический тест, который показал, что его предки – представители мордовской народности. Милявская заявила, что мордвины могут похвастаться "более выраженным сексуальным темпераментом", нежели чем русские.

При этом Лолита отметила – представители мужского пола данной национальности не отличаются верностью, передает "СтарХит".

Артистка добавила, что Константин и Валерия идеально подходят друг другу. Это, по словам певицы, проявляется даже на генном уровне.

"У Константина активный ген главного мужского гормона – тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола. Можно сказать, что альфа-самец встретил альфа-самку", – высказалась Милявская.

Услышанное очень обрадовало Ивлева. Телеведущий подтвердил, что ему очень повезло встретить Куденкову и в интимном плане тоже.

Константин признался – в их паре нет никаких проблем. 47-летний шеф-повар и его 29-летняя жена прекрасно находят общий язык друг с другом. Также супруги ведут полноценную половую жизнь.

Ивлев женился на Куденковой в День всех влюбленных. Через месяц они обвенчались

Анастасия ГОРЮНОВА

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