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В феврале этого года звезда телеканала "Пятница" Константин Ивлев женился на Валерии Куденковой. Телеведущий вместе со своей избранницей стал новым героем "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. В эфире проекта шеф-повар рассказал, как обстоят дела с их интимной жизнью.
Ивлев сдал генетический тест, который показал, что его предки – представители мордовской народности. Милявская заявила, что мордвины могут похвастаться "более выраженным сексуальным темпераментом", нежели чем русские.
При этом Лолита отметила – представители мужского пола данной национальности не отличаются верностью, передает "СтарХит".
Артистка добавила, что Константин и Валерия идеально подходят друг другу. Это, по словам певицы, проявляется даже на генном уровне.
"У Константина активный ген главного мужского гормона – тестостерона, а у Валерии есть мутации, которые повышают уровень женского гормона эстрадиола. Можно сказать, что альфа-самец встретил альфа-самку", – высказалась Милявская.
Услышанное очень обрадовало Ивлева. Телеведущий подтвердил, что ему очень повезло встретить Куденкову и в интимном плане тоже.
Константин признался – в их паре нет никаких проблем. 47-летний шеф-повар и его 29-летняя жена прекрасно находят общий язык друг с другом. Также супруги ведут полноценную половую жизнь.
Ивлев женился на Куденковой в День всех влюбленных. Через месяц они обвенчались.
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