Как работалось с Заворотнюк: коллеги рассказали об отношениях с актрисой

Как работалось с Заворотнюк: коллеги рассказали об отношениях с актрисой
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за болезни звезде пришлось оборвать контакты с окружающими

Сегодня самая знаменитая теленяня России празднует юбилей. Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. За состоянием тяжелобольной знаменитости наблюдает вся страна. В честь ее дня рождения коллеги артистки по сцене поделились своими воспоминаниями и поздравили юбиляршу.

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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как работал вместе с Заворотнюк на шоу "Минута славы". Артист подчеркнул, что всегда гордился возможностью сделать творческий продукт вместе с именитой артисткой. При этом совместная работа доставляла дрессировщику немало удовольствия. Анастасия всегда была на позитивной волне и источала приятную энергетику.

Запашный пожелал имениннице скорейшего выздоровления. Он рассказал, что после внезапного исчезновения Заворотнюк, не виделся с ней. Однако верит, что в ее жизни все наладится и желает ей новых творческих успехов.

Телеведущий Юрий Николаев вспомнил, как работал вместе с Анастасией на популярных телешоу.

"Мы наделали много шума. Мне было очень легко с тобой", – с теплотой вспоминает знаменитость.

Николаев рассказал: он настолько сблизился с Заворотнюк, что артисты стали дружить домами. При этом как сейчас складывается жизнь знаменитой актрисы, телеведущий не знает. Из-за болезни Анастасия прервала контакты со всеми коллегами, пишет "Телепрограмма".

Популярная телеведущая Анфиса Чехова, в свою очередь, подчеркнула, что рассуждать о состоянии человека, который сам не хочет ничего афишировать – это неправильно. Анфиса оказалась последней публичной личностью, с которой общалась Анастасия. Поэтому Чехову часто заваливают вопросами об онкобольной звезде, что ей не очень нравится. Телеведущая желает коллеге крепкого здоровья и от всего сердца поздравляет ее с днем рождения.

Ранее "Утро.ру" делилось фактами из личной жизни Заворотнюк. Оказалось, многие детали своей биографии Анастасия скрывала от публики.

Ольга ФЕДОРОВА

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