Артистка была одинокой - ее супруг давно скончался

Трагическую новость сообщил продюсер Михаил Дегтярь. Он написал в своем Фейсбук, что узнал о смерти Нины Зоткиной от однокашницы по ВГИКу. Страшные подробности Дегтярь раскрывать не стал из уважения к покойной актрисе. Однако из того, что он сообщил, стало ясно, что тело артистки нашли лишь спустя две недели после смерти.

Обеспокоенная соседка вызвала полицию, а когда взломали дверь, обнаружили, что хозяйка скончалась.

"Муж Нины – актер Алесей Панькин умер уже давно, в 2005 году. Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие", – написал Дегтярь.

Лучшими ролями Зоткиной он назвал Олю Чумакову в фильме "Двое в пути" и Евгению в ленте "Расписание на завтра". За первую артистка удостоилась награды за лучшую женскую роль и приза критики кинофестиваля в Праге. Также ей вручили приз за лучшую женскую роль и на кинофестивале в Донецке.

О причинах смерти Нины Зоткиной пока ничего не известно.