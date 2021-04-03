"Две недели пролежала": умерла актриса Нина Зоткина

"Две недели пролежала": умерла актриса Нина Зоткина
Фото: pixabay.com
Артистка была одинокой - ее супруг давно скончался

Трагическую новость сообщил продюсер Михаил Дегтярь. Он написал в своем Фейсбук, что узнал о смерти Нины Зоткиной от однокашницы по ВГИКу. Страшные подробности Дегтярь раскрывать не стал из уважения к покойной актрисе. Однако из того, что он сообщил, стало ясно, что тело артистки нашли лишь спустя две недели после смерти.

Обеспокоенная соседка вызвала полицию, а когда взломали дверь, обнаружили, что хозяйка скончалась.

"Муж Нины – актер Алесей Панькин умер уже давно, в 2005 году. Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие", – написал Дегтярь.

Лучшими ролями Зоткиной он назвал Олю Чумакову в фильме "Двое в пути" и Евгению в ленте "Расписание на завтра". За первую артистка удостоилась награды за лучшую женскую роль и приза критики кинофестиваля в Праге. Также ей вручили приз за лучшую женскую роль и на кинофестивале в Донецке.

О причинах смерти Нины Зоткиной пока ничего не известно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость191511
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Гость 186676
Какое 90 летие ? ! Вы сами знаете , о чем и что вы пишите ?
Это цитата из поста продюсера.
Гость 186676
Пожаловаться Ответить
Какое 90 летие ? ! Вы сами знаете , о чем и что вы пишите ?
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