Стала известна судьба нового сезона сериала "Сваты"

Стала известна судьба нового сезона сериала "Сваты"
Кадр из сериала "Сваты": www.youtube.com
Зрители с нетерпением ждут продолжение полюбившейся истории

Один из самых популярных на сегодняшний день телесериалов в не столь отдаленном будущем должен порадовать свою многомиллионную армию фанатов новым сезоном. По словам звезды "Сватов" Олеси Железняк, съемки эпизодов идут полным ходом.

Телезрители уже с радостью отсмотрели шесть сезонов развлекательного фильма. Теперь многие гадают, когда же на экраны выйдет очередной, уже седьмой сезон. Ситуация в мировом пространстве далека от стабильной – из-за буйства мировой эпидемии коронавирусной инфекции пострадали все отрасли, в том числе и кинематограф. Ряд ограничений не позволяет проводить съемки с полной свободой, так что процесс создания фильмов затягивается.

Впрочем, и до коронакризиса съемки сериала шли достаточно медленно. По словам Железняк, новые эпизоды юмористического кинопродукта снимают уже порядка четырех лет. В интервью с журналистами издания "Собеседник" актриса заявила, что вся съемочная группа надеется доснять очередной сезон уже текущим летом.

При этом точная дата выхода долгожданного сезона на телеэкраны пока неизвестна. По прогнозам Железняк, это важное для российского зрителя событие может состояться уже зимой.

К слову, прогноз Железняк подтвердил и другой артист "Сватов". Федор Добронравов тоже надеется, что этой зимой телезрители смогут насладиться новыми эпизодами любимого сериала.

Ольга ФЕДОРОВА

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