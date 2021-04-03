Телеведущую затравили в соцсетях

Екатерина Стриженова, которая недавно упала прямо в эфире передачи "Время покажет", делится с поклонниками своими больничными буднями и переживаниями. Напомним, телеведущая сломала руку, в итоге потребовалась операция. Ранее Стриженова пожаловалась, что не понимает, за что ей все эти испытания. Злопыхатели на ее странице в Инстаграм ей объяснили.



По мнению тех, кто негативно воспринимает саму ведущую и темы, которые обсуждаются в эфире передачи, Стриженову настигла карма. В том числе за насмешки над президентом США Джо Байденом, чье падение на трапе активно обсуждала пресса. Гадостей ведущей написали под трогательным фото с мужем, который принес ей букет.

"на стриженову весь интернет говорит "карма", "И байдену привет. Тоже пусть не падает.)" "это же на том моменте упала когда анонсировали падение Байдена" "Карма вам все вернёт!!!"

– пишут пользователи.

Один из комментаторов даже предложил Стриженовой покинуть передачу после ее неудачного падения.

"Не Ваш формат передачи. Уходите".

Сама телезвезда не вступает в полемику с недоброжелателями. Впрочем, позитивных комментариев на странице Екатерины гораздо больше – народ волнуется за нее и желает скорейшего выздоровления.