Девушка трогательно поздравила актрису с 50-летием

Сегодня коллеги и близкие делятся теплыми воспоминаниями о яркой актрисе Анастасии Заворотнюк. Празднующей юбилей артистке хором желают скорейшего выздоровления и возвращения на экраны. Высказалась и наследница Анастасии.

Обычно Анна предпочитает не распространяться о болезни мамы. Однако сегодня решила прервать молчание. В сторис Инстаграм девушка трогательно поздравила Анастасию.

"Мамочка, ты мой самый яркий свет",

– написала она, опубликовав фото с актрисой.

А в следующей сторис обратилась к россиянам с просьбой. Она призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.

Ранее о работе с Анастасией Заворотнюк высказались ее звездные коллеги. О том, что говорят коллеги актрисы, читайте в нашем материале.