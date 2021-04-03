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Сегодня коллеги и близкие делятся теплыми воспоминаниями о яркой актрисе Анастасии Заворотнюк. Празднующей юбилей артистке хором желают скорейшего выздоровления и возвращения на экраны. Высказалась и наследница Анастасии.
Обычно Анна предпочитает не распространяться о болезни мамы. Однако сегодня решила прервать молчание. В сторис Инстаграм девушка трогательно поздравила Анастасию.
"Мамочка, ты мой самый яркий свет",
– написала она, опубликовав фото с актрисой.
А в следующей сторис обратилась к россиянам с просьбой. Она призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.
Ранее о работе с Анастасией Заворотнюк высказались ее звездные коллеги. О том, что говорят коллеги актрисы, читайте в нашем материале.
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