Дочь Заворотнюк обратилась к россиянам с просьбой в юбилей мамы

Дочь Заворотнюк обратилась к россиянам с просьбой в юбилей мамы
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com/
Девушка трогательно поздравила актрису с 50-летием

Сегодня коллеги и близкие делятся теплыми воспоминаниями о яркой актрисе Анастасии Заворотнюк. Празднующей юбилей артистке хором желают скорейшего выздоровления и возвращения на экраны. Высказалась и наследница Анастасии.

Обычно Анна предпочитает не распространяться о болезни мамы. Однако сегодня решила прервать молчание. В сторис Инстаграм девушка трогательно поздравила Анастасию.

"Мамочка, ты мой самый яркий свет",

– написала она, опубликовав фото с актрисой.

А в следующей сторис обратилась к россиянам с просьбой. Она призвала подписчиков коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.

Скриншот www.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее о работе с Анастасией Заворотнюк высказались ее звездные коллеги. О том, что говорят коллеги актрисы, читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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