Соседов рассекретил Единорога с шоу "Маска" - критик озвучил свое предположение

Соседов рассекретил Единорога с шоу "Маска" - критик озвучил свое предположение
Шоу «Маска». Кадр: https:www.youtube.com
Критик услышал знакомый тембр голоса

Уже завтра, 4 апреля, на экраны выйдет очередная серия развлекательной музыкальной телепередачи "Маска". Некоторые интернет-пользователи убеждены, что на этот раз с шоу прогонят участника под маской Единорога. При этом звездный критик Сергей Соседов уверен, что разгадал, кто именно скрылся под костюмом сказочного пони.

По мнению знаменитости, это Наталья Подольская. Стоит отметить, что в Сети, в основном, рассматривают два варианта: люди думают, что под маской Единорога скрывается либо Ирина Дубцова, либо Наталья Подольская. Звездный критик оказался на стороне последней.

Соседов отметил, что сразу узнал манеру исполнения Натальи. Тембр голоса также подсказал Сергею правильный ответ. Он отметил, что на этом шоу частенько сильно корректируют голос певца, однако в случае с Единорогом этого не было.

Впрочем, в беседе с журналистами издания "Телепрограмма" Соседов признал, что возможно ошибся. Уже завтра станет известно, кто прячется под маской Единорога. Разумеется, если именно этого участника отправят домой.

Напомним, после ухода с шоу Солнце разгорелся настоящий скандал. Членов жюри Регину Тодоренко и певицу Валерию даже потребовали выгнать с проекта. Поведение телеведущих вызвало массовое негодование у поклонников популярной программы. 

Ольга ФЕДОРОВА

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