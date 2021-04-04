Тренер трогательно поздравила актрису с важной датой

Накануне Анастасия Заворотнюк отмечала свой 50-й день рождения. Коллеги, друзья, поклонники решили публично поздравить актрису с юбилеем, публикуя в своих социальных сетях совместные фото, под которыми появлялись трогательные поздравления и пожелания. Татьяна Тарасова не стала исключением.

Заслуженный тренер опубликовала совместное фото с "моей прекрасной няней", которое было сделано еще во времена, когда Заворотнюк была ведущей шоу "Ледниковый период". Фото было сделано на катке ЦСКА. На снимке актриса тепло обнимает Тарасову, которая счастливо улыбается.

"Настя, дорогая наша! С юбилеем! Здоровья, здоровья и здоровья желаем тебе. Любим вас с Петей, ждем и надеемся!"

– подписала снимок Татьяна Анатольевна.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, пожелав Анастасии скорейшего выздоровления.

"С днем рождения, "Моя прекрасная няня", красавица, выздоравливай поскорее", "Как я рада видеть Настю! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!", "Побеждает тот, кто не сдается", "Очень ждём, очень верим. С днем рождения, Настя. Здоровья конечно",

– написали под публикацией.

В день рождения актрисы ее дочь обратилась к россиянам с просьбой. Анна попросила поклонников помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.

Коллеги артистки также решили вспомнить о работе и отношениях с "прекрасной няней".