Стилист не оценила юмор артистки

В эфире "Модного приговора" разгорелся скандал. Причиной стал первоапрельский выпуск, который вызвал ажиотаж в Сети. Сначала возмущаться начали интернет-пользователи, мол, чувства юмора у телеведущих нет. А затем высказалась и одна из героинь выпуска. Блогер Юлия Поломина рассказала, как все было на самом деле.

В своем "Инстаграме" девушка опубликовала пост, в котором прокомментировала скандал с Эвелиной Хромченко. Поломина, которая предстала перед зрителями в образе одноклассницы Лиды, заявила, что в эфир не попали многие оскорбления телеведущей, поэтому сложилось такое впечатление, что она резкая и грубая, а эксперт по стилю – нет.

Хромченко не понравился образ Юлии. В ответ блогер призналась, что в реальной жизни старается никак не общаться с людьми вроде Хромченко, а в социальных сетях и вовсе старается их блокировать.

По словам Поломиной, все было не так, как в итоге показали зрителям.

"Из ее уст звучали формулировки про больных и инвалидов, про нервный тик, что-то про дефектную дикцию. Были откровенный ОСКОРБЛЕНИЯ. Наша реакция была именно на эту дикость",

– оправдалась участница первоапрельского выпуска.

Также "однокласснице Лиде" не понравилось, что руководство телеканала "уговаривало" ее приехать и принять участие в выпуске, а в итоге блогера и ее партнера раскритиковали за то, что они выполнили то, что от них просили.

Впрочем, даже с "вырезанной" грубостью Хромченко выпуск получился не самым удачным, считают поклонники. В Сети обвинили телеведущих в отсутствии чувства юмора и хамстве.