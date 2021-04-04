Осталось за кадром: блогер рассказала об оскорблениях Хромченко в эфире

Осталось за кадром: блогер рассказала об оскорблениях Хромченко в эфире
Эвелина Хромченко. Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стилист не оценила юмор артистки

В эфире "Модного приговора" разгорелся скандал. Причиной стал первоапрельский выпуск, который вызвал ажиотаж в Сети. Сначала возмущаться начали интернет-пользователи, мол, чувства юмора у телеведущих нет. А затем высказалась и одна из героинь выпуска. Блогер Юлия Поломина рассказала, как все было на самом деле. 

В своем "Инстаграме" девушка опубликовала пост, в котором прокомментировала скандал с Эвелиной Хромченко. Поломина, которая предстала перед зрителями в образе одноклассницы Лиды, заявила, что в эфир не попали многие оскорбления телеведущей, поэтому сложилось такое впечатление, что она резкая и грубая, а эксперт по стилю – нет.

Хромченко не понравился образ Юлии. В ответ блогер призналась, что в реальной жизни старается никак не общаться с людьми вроде Хромченко, а в социальных сетях и вовсе старается их блокировать. 

По словам Поломиной, все было не так, как в итоге показали зрителям. 

"Из ее уст звучали формулировки про больных и инвалидов, про нервный тик, что-то про дефектную дикцию. Были откровенный ОСКОРБЛЕНИЯ. Наша реакция была именно на эту дикость", 

– оправдалась участница первоапрельского выпуска. 

Также "однокласснице Лиде" не понравилось, что руководство телеканала "уговаривало" ее приехать и принять участие в выпуске, а в итоге блогера и ее партнера раскритиковали за то, что они выполнили то, что от них просили. 

Впрочем, даже с "вырезанной" грубостью Хромченко выпуск получился не самым удачным, считают поклонники. В Сети обвинили телеведущих в отсутствии чувства юмора и хамстве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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