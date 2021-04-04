Появились подробности гибели сына худрука "Непосед"

Тело 14-летнего парня нашли под окнами дома

Ночью с субботы на воскресенье, 4 апреля, скончался сын худрука театра-студии "Непоседы" Елены Пинджоян. Тело мальчика нашли под окнами частного дома. Как объяснил PR-директор коллектива Петро Шекшеев, никаких суицидальных намерений у подростка не было.

Он рассказал, что бабушка поднялась в комнату парня на третьем этаже и увидела распахнутые окна. 

"Он вылез на крышу и там произошел этот несчастный случай. Либо он делал сэлфи и поскользнулся", – объяснил Шекшеев "Пятому каналу". 

По его словам, подросток увлекался экстремальными видами спорта и мог проделать на крыше какой-то трюк. Накануне Кирилл отмечал день рождения и никаких суицидальных мыслей у него не было. Наоборот мальчик был довольно жизнерадостным подростком. 

Роман ИГНАТОВ

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