Певица могла помочь попавшему в тяжелое финансовое положение коллеге

Некоторое время назад поэт Илья Резник лишился любимого дома. Из-за безденежья ему пришлось съехать из загородного имения, в котором жил последние 10 лет вместе с супругой. Как он сам объяснял, платить аренду стало нечем.

Резник рассказал в интервью "Собеседнику", что иногда не мог отдавать деньги за жилье по 2-3 месяца, поскольку совершенно не было денег. Единственный оставшийся у него зароботок – авторские отчисления, которые приходят раз в три месяца. И хотя хозяева дома оказались понимающими людьми, поэт решил, что больше так жить не может.

Сейчас он перебрался в свою трехкомнатную квартиру в Москве. Двух собак и четырех кошек пришлось отправить на дачу к родителям жены. Жить в столице, признается Резник, крайне неудобно. И пока надежды на улучшение финансового состояния нет.

"Мы действительно очень напряженно живем. Еще нужно помогать родителям Иры: они пожилые. Папе – 87 лет, маме – 83 года", – поделился поэт.

Помочь в сложившейся ситуации могла бы Алла Пугачева. Своих коллег, с которыми она проработала долгие годы, Примадонна в трудной ситуации не оставляет. К примеру, Бориса Моисеева, оказавшийся в сложной ситуации после инсульта, певица поддерживает постоянно, однако от материальной помощи он отказался.

О том, что ее поэт-песенник съехал из загородного жилья Пугачева не знает. Как пояснил сам Резник, об этом сообщать артистке он не захотел, но причину не пояснил. Не исключено, что он, поступил по примеру Моисеева, пытаясь справится с возникшей проблемой собственными силами.

За долгие годы сотрудничества Резник написал для Пугачевой 71 песню. Несколько лет назад поговаривали, что поэт и певица готовят новую композицию. Артист прояснил, что надеяться на это не стоит. С Примадонной они ограничились дружбой и общением, и сотрудничество пока не планируют.