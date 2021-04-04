Дужникова из "Ворониных" экстренно госпитализировали

Дужникова из "Ворониных" экстренно госпитализировали
Станислав Дужников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look//www.globallookpress.com
Его состояние оценивается как среднетяжелое

Станислав Дужников был госпитализирован из-за пневмонии, которая появилась на фоне коронавируса. 

Артист, который получил широкую известность благодаря роли Лени в сериале "Воронины", находится в одной из столичных больниц в среднетяжелом состоянии. Болезнь осложняется гипертонией, панкреатитом и бронхитом, уточняет телеграм-канал Mash. 

Госпитализированному Дужникову 47 лет. Наиболее известен по фильму "ДМБ" Романа Качанова, роли Леонида Воронина в сериале "Воронины" и Михаила Доценко в "Каменской". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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По-моему, впервые, лично я, увидел его в фильме "Француз"
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