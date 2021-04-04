Актриса задумалась об отдыхе

Фигура Яны Кошкиной будоражит фантазии многих поклонников. Сама звезда юмористического шоу "Одежды в России", похоже, это прекрасно понимает, поэтому иногда любит подразнить публику откровенными фотографиями и видео. В этот раз актриса покрасоваться перед зеркалом в ярко-красном бикини.

Похоже, что видео было сделано уже давно. Однако опубликовала его Кошкина только сейчас. На ролике артистка крутится перед зеркалом и говорит, что собирается на ужин.

Сейчас Яна в Москве, но призналась, что очень хотела бы улететь куда-то поближе к солнцу. И, похоже, скоро актриса порадует фанатов свежей порцией фотографий в бикини.

"Вчера мне случайно попалось это видео и я поняла, что дико хочу в отпуск! А если я чего-то хочу, то все... Пойду оперативно разруливать съемочные графики и покупать билеты",

– подписала публикацию Яна, добавив, что улетит хотя бы на пару дней.

В комментариях поклонники завалили знаменитость комплиментами.

"Богиня", "Ах, как хороша", "Яна, фигура супер", "Фигура просто бомба", "Ничего себе кукла", "Больше видео из отпуска!", "Соблазнительная прелесть",

– написали под фото.

Ранее Кошкина опубликовала фотографию в короткой юбке. Поклонники сравнили актрису со школьницей, отметив, что ее образ немного пошловат.