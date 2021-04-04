Здоровьем актрисы занимаются профессионалы

Вчера, 3 апреля, Анастасия Заворотнюк исполнилось 50 лет. Поклонники, близкие, коллеги поздравляли актрису и желали ей только одного – здоровья. Родные "Моей прекрасной няни" не могли на это не отреагировать, поэтому опубликовали свежий пост, в котором обратились ко всем неравнодушным.

Публикация появилась на странице, которую ведут родные Заворотнюк. Они отметили, что вчера для них был очень важный день. Артистку решили поздравить очень много людей, поэтому поток обращений казался нескончаемым.

Родные звезды отечественного кино поблагодарили всех за теплоту, любовь и поддержку, но нескольких людей людей они решили выделить отдельно. В частности, речь идет о лечащих врачах артистки. Они отметили, что специалистам удалось сделать чудо.

"Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину – он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон",

– написали в новой публикации.

Родные Анастасии также добавили, что продолжают надеяться на лучшее и не теряют надежды. "Нашими общими молитвами продолжается Жизнь", – подытожил автор поста.

Ранее наследница артистки попросила россиян коллективно помолиться и пожелать Заворотнюк здоровья.